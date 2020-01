Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie man sich richtig verhält, wenn man beim Wandern einem Bären begegnet? Ob man mit einem Krokodil schnorcheln kann? Wie es im Inneren eines Vulkans aussieht? Oder, ob man den Gesang von Buckelwalen unter Wasser hören kann?

Nach einer abenteuerlichen Weltreise auf der Suche nach wilden Tieren in ihrem Lebensraum berichten Doris Wimmer und Matthias Jungwirth (alias Bugs & Bears) von berührenden Begegnungen mit Buckelwalen im Ozean, von aufregenden Wanderungen durch Bärenrevier und all den kleinen und großen Hürden, die es in der Wildnis zu überwinden gibt. Moskitos im Zelt, Autopannen im Tiefschnee und Freudentränen in der Taucherbrille - gemeinsam mit Ihnen möchten die zwei Oberösterreicher all diese Momente Revue passieren lassen, Sie mit eindrucksvollen Film- und Fotoaufnahmen auf die Reise mitnehmen und in das abenteuerliche Reich der Tiere entführen..

Am Freitag, dem 7. Februar finden gleich 2 spannende Vorträge von bugs&bears im Saal der Salzburger Nachrichten statt:

Hey Bär! Weltreise auf der Spur von Walen und Grizzlys

16:00 Uhr : SNuppi-Familienvorstellung, Dauer 60 min, Familienpreis 10,- Euro

19:30 Uhr : Abendvorstellung, Dauer 120 min, Eintritt 15 Euro, mit SN Card: 12 Euro

Für alle SNuppi-Fans gibt es zur Familienvorstellung einen kleinen Fotowettbewerb:

Schickt einfach euer selbst fotografiertes Lieblingstierfoto bis zum 5. Februar per E-Mail an SNUPPI@SN.AT. Es gibt coole Preise zu gewinnen!

Reservierung für die Vorträge:

www.SN.at/reservierung oder telefonisch unter 0662 / 8373 222 (Kundenservice)

Weitere Infos, Videos, Trailer usw. zu bugs&bears:

www.bugsandbears.com



