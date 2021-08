Der große Alpenländische Volksmusikpreis findet am Samstag, 3. September 2021 im Kultur- und Kongresshaus St. Johann im Pongau statt. Sichern Sie sich jetzt exklusiv als SN-Abonnent ermäßigte Karten, solange der Vorrat reicht.

Seit 1996 wird der Pongauer Hahn - basierend auf einer Idee von Heidelinde Kahlhammer - alle zwei Jahre als überregionale Auszeichnung an Personen und Gruppen der alpenländischen Volksmusik vergeben.

Tradition und Öffnung der Volkskultur, das Weitergeben von einer Generation auf die andere sollen damit in einen bewussten Blickpunkt gestellt werden. Eine vom Vereinsvorstand hochkarätige besetzte Jury wählt die Paten. Dabei handelt es sich um Musiker und Sänger, die sich in Ihrer Art und ihrer Qualität des Musizierens bereits einen herausragenden Namen gemacht haben. Die Paten entscheiden völlig autonom hinsichtlich der Verleihung des Pongauer Hahns an die Preisträger. "So wird die Auszeichnung zum Symbol der Wertschätzung zwischen den Generationen.

Am Freitag, 3. September, um 20 Uhr, gibt es im Kultur- und Kongresshaus St. Johann/Pongau die besondere Gelegenheit, Gruppen und Solisten aus dem gesamten Alpenraum, die über Jahre und Jahrzehnte das volksmusikalische Publikum begeistert haben, mit jungen Kräften, die am Beginn oder mitten in ihrer volksmusikalischen Laufbahn sind, auf der Bühne gemeinsam zu erleben.

Preisträger 2021 sind unter anderem die Wengerbochmusi und die Ramsauer Sänger.

