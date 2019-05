Die Ausnahmetalente vom "Circus Mama Africa" entführen ihre Zuschauer am 17. Jänner in der Salzburgarena in eines der größten Townships in Südafrika: "Khayelitsha".

"Khayelitsha" (übersetzt "unsere neue Heimat") ist der Name eines der größten Townships Südafrikas, das etwa dreißig Kilometer vor Kapstadt liegt. Geschätzt wohnen hier rund zwei Millionen Menschen verschiedener Herkunft und Religionen auf engstem Raum. In der außergewöhnlichen Bühnenkulisse aus kleinen Hütten und Ständen aus Wellblech, Holz und Pappe, zwischen Straßenverkäufern und Gauklern zeigen die "New Stories from Khayelitsha 2020" einen Tag im Township. "Mama Africa" ist dabei mehr als "nur" Zirkusshow. Als einzige afrikanische Zirkusproduktion bietet das Projekt seit fünfzehn Jahren Künstlern des "schwarzen Kontinents" durchgängig und nachhaltig die Möglichkeit, sich auf internationaler Ebene zu präsentieren. Weit über einhundert Talenten hat die Produktion die Tore für eine weltweite Karriere geöffnet. Die spektakulären Themenshows von "Mama Africa" sind wie eine Reise durch den Kontinent, auf der sich alles um großartige Unterhaltung, Rhythmus und artistische Höchstleistungen dreht - aber auch darum, die kulturelle Vielfalt Afrikas zu zeigen und den Besuchern ein Stück afrikanisches Lebensgefühl näherzubringen. Mama Africa - New Stories From Khayelitsha 2020

Freitag, 17. Jänner 2020

20 Uhr

Salzburgarena SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf (solange der Vorrat reicht). Tickets bei allen oeticket-Verkaufsstellen bzw. Raiffeisenkassen und online hier Infos:

Tel.: +43 1 / 96 0 96 2 34

www.showfactory.at

Quelle: SN