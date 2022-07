Mit seinem 3. Solo-Programm "Lebhaft - Rotzpipn forever" begeistert Kabarettist Alex Kristan am Mittwoch, 31. August in der wunderschönen Alpen Arena in Bad Hofgastein seine Fans (19.30 Uhr). Jetzt Tickets zum SN-Card-Vorteil sichern!

SN/alex kristan Alex Kristan begeistert mit seinem Open-Air-Kabarett „Lebhaft - Rotzpipn forever“.

Ein Glückskeks mit dem Zitat: "Lebe jeden Tag, als ob es dein letzter wäre" als Ursprung des großen Aufstands. Wenn aus einem altbackenen Sprichwort eine Initialzündung zum Ungehorsam und Rebellentum wird, ja zum Leben ohne Limit, dann wird's lebhaft! - "Make Rotzpipn great again". Wer oder was genau ist eigentlich "der Mainstream"" Und warum eigentlich nicht die chinesische Lebensweisheit übernehmen" Wenn gestern angeblich wirklich alles besser war, warum nicht heute leben als gäbe es kein Morgen". Alex Kristan - Lebhaft

Mittwoch, 31. August 2022

19.30 Uhr

Alpen Arena

Kurpromenade 2, 5630 Bad Hofgastein SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf. Tickets bei allen bekannten oeticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenkassen und online hier Mehr Infos:

www.fg-eventproductions.com

www.alexkristan.at

Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.