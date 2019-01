Erleben Sie das dritte Soloprogramm des österreichischen Komikers und Kabarettisten "Lebhaft - Rotzpipn forever!" live am 28. Februar in Hallein bzw. 28. März in Zell am See.

Kurzinhalt:

Kristans diverse Alter Egos und Parodien sind wieder mit von der lebhaften Partie und mengen sich in diesen Käfig voller Narren.

Und: Sind wir in Wahrheit nicht alle irgendwo irgendwie verhaftet? Für Kristan gilt in jedem Fall die Frohmutsverschuldung. Er beherrscht den einzig wichtigen Tanz. Den aus der Reihe. Anzeige Termine:

• Donnerstag, 28. Februar 2019, Salzberghalle Hallein, 20 Uhr

• Donnerstag, 28. März 2019, Ferry Porsche Congress Center in Zell am See, 20 Uhr Infos: www.fg-eventproductions.com SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf. Tickets sind bei allen oeticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenbanken, im SN-Foyer und online hier für den 28.2. bzw. online hier für den 28.3. erhältlich.