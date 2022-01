Das kleine theater in Salzburg-Schallmoos startet ins neue Jahr.

Edi Jäger stellt in seinem neuen Kabarettprogramm "Es ist nur eine Phase, Hase" die Frage, wie sich die Phänomene der Midlife-Crisis auf die Alltagspubertierenden auswirken. Ein satirischer Leitfaden für alle, nicht nur für Betroffene! In der Komödie "Die schwarze Witwe - La Femme Finale" brillieren Jurek Milewski als ewiger Pechvogel und Judith Brandstätter als Frau mit großen Geheimnissen.

Im furios witzigen Solostück "Die komische Tragödie" erkundet Caroline Richards die Befindlichkeiten des Schauspieler-Daseins. "Eiscreme" mit Daniela Enzi und Anita Köchl zeigt uns mit der Lebensgeschichte von Mutter und Tochter eine Komödie voll Lebensfreude und praller Komik. "Lowkey", das Tagebuchstück von Emily und Caroline Richards, bringt die Geheimnisse und Verwirrungen von Teenagern auf die Bühne. Kabarettistische Highlights servieren Hosea Ratschiller ("Ein neuer Mensch"), Christine Teichmann ("Links rechts Menschenrecht"), Christoph Fritz ("Das jüngste Gesicht") und Alles Theater! Das kleine theater in Salzburg-Schallmoos startet ins neue Jahr. Peter Blaikner ("Wos sogga?").

Am 12. Jänner gibt es wieder den beliebten Tagebuch Slam. Anmeldungen zum Mitmachen richten Sie bitte per E-Mail an: DIANA@LIEBESTAGEBUCH.AT

Programm im Jänner:



Vorstellung Datum "Tagebuch Slam": 12. Jän. "Die schwarze Witwe": 13., 14. Jän. "Hosea Ratschiller": 15. Jän. "Es ist nur eine Phase, Hase": 16., 21., 28. Jän. "Lowkey": 18. Jän. "Christoph Fritz": 20. Jän. "Eiscreme": 22. Jän. "Christine Teichmann": 26. Jän. "Die komische Tragödie": 27., 30. Jän., 4. Feb. "Wos sogga?": 29. Jän.

Beginn jeweils 19.30 Uhr

