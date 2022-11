Ein großartiger Dokumentarfilm über Alpenbewohner:innen in neun verschiedenen Ländern, darunter eine Kärntner Bergbauernfamilie im Mölltal. Der Kärntner Regisseur Robert Schabus, selbst auf einem Bergbauernhof aufgewachsen, wird am 18. November im DAS KINO zu Gast sein und Fragen zum Film beantworten.

Ein Bild der aktuellen Ausstellung beim Bergfilmfestival zeigt einen von Menschenhand unberührten Bergkamm, in dessen Mitte ein Loch eingebrannt ist. Auf der dahinter liegenden Ebene kommt der Pistenplan eines Schigebietes zum Vorschein. Es trägt den Titel Alpen(ver)glühen - und könnte das Titelbild für den ersten Film des heurigen Festivals sein: ALPENLAND vom Kärntner Regisseur Robert Schabus. Schabus ist auf einem Kärntner Bergbauernhof aufgewachsen. Er weiß wovon er spricht: "Ein grundsätzliches Verhältnis ist aus den Fugen geraten. Die Einheimischen kommen da und dort mehr und mehr unter Druck, weil sich so manche Entscheidungen und Entwicklungen so gar nicht an ihren Bedürfnissen orientieren."

In imposanten Aufnahmen zeigt ALPENLAND, wie sich das Antlitz des Hochgebirges in den vergangenen Jahrzehnten immer schneller und drastischer verändert hat, nicht ohne Folgen für die Menschen, die dort leben. Im bayerischen Garmisch-Partenkirchen speien die Schneemaschinen ihre künstliche Pracht, um das Geschäft mit dem Skisport aufrechtzuerhalten, in Premana in der Lombardei wiederum zeigt sich das Leben einer Dorfgemeinschaft, die bis heute von eng vernetzten kleinen Manufakturen geprägt ist, und damit eine starke Verbundenheit schafft. Davon spürt eine Kärntner Bergbauernfamilie nichts. Die oft riskante Arbeit ist hart und in ihrer alltäglichen Wiederkehr unerbittlich. Julia Auering, die schon bald den Bergbauernhof im Mölltal übernehmen soll, versucht sich immerhin in einem zaghaften Optimismus: "Das kriegen wir schon irgendwie hin. Irgendwie wird's gehen."





Abenteuer Berg - Abenteuer Film 2022

"Alpenland"

Regisseur Robert Schabus zu Gast

Freitag, 18. November 2022

20.00 Uhr

DAS KINO



SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten die Karten um nur 8 Euro (statt 10 Euro) - jeweils gültig für eine Person bei Vorlage der SN-Card.

Mehr Infos finden Sie hier



Über die SN-Card