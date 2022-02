Ein Alphorn mit Orchestermusik? Der Italiener Carlo Torlontano spielt mit seinem Alphorn als Solist in den Konzertsälen der ganzen Welt. Eine einmalige Gelegenheit ihn an diesem Abend gemeinsam mit der Philharmonie Salzburg unter Leitung von Elisabeth Fuchs zu erleben.

Damit die Klassik jung bleibt, liebäugelt auch Elisabeth Fuchs und die Philharmonie Salzburg immer wieder gern mit dem Jazz. Eine besonders beeindruckende Jazz-Stimme gibt es nun in Salzburg zu hören:

Sabina Hank (im Bild) feiert nach fast zwei Jahren Bühnenabstinenz ihr großes Comeback bei einem gemeinsamen Konzert à la Cool Jazz mit der Philharmonie Salzburg.

Am Programm stehen von ihr selbst komponierte und für Symphonieorchester arrangierte Songs, darunter ein Best-of der letzten zehn Alben. Darüber hinaus gibt es - vor offizieller Veröffentlichung - Einblicke in die brandneue Jazz Show "Sabina Hank plays The Sound of Music". Hochatmosphärisch legt sie mit ihren Songs die Magie der bekannten, auf ihre Essenz reduzierten Weihnachts-Standards frei und nimmt Hits wie "Last Christmas", "Stille Nacht" und "Es wird schon glei dumpa" das Lametta und Engelshaar ab.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt (bitte einfach online den Buchungscode "SNCARD21" eingeben).

Weitere Infos & Tickets:

Philharmonie Salzburg

E-Mail: tickets@philharmoniesalzburg.at

Mobil: +43 650 / 517 20 30 (Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr)

www.philharmoniesalzburg.at

