Unter Anleitung der Mattseer Künstlerin Barbara Maislinger erschaffen die Teilnehmer in zwei Stunden ihr persönliches Kunstwerk für die eigenen vier Wände. Jetzt anmelden und 20% sparen!

ArtNight veranstaltet Kunstworkshops in Bars und Restaurants. Gemalt wird in entspannter und lockerer Atmosphäre in den angesagtesten Locations der Stadt. Dabei fließen immer die neuesten Trends in die ArtNights ein - von Frida Kahlo bis Banksy ist für jeden das passende Motiv dabei (keine Vorkenntnisse notwendig).

Nächste Termine (Beginn ist jeweils um 19 Uhr):

• MO, 25. 2.: Audrey Hepburn with Gum, Calouba Thalgau

• MO, 11. 3.: Acrylcollage Pop Art Frida Kahlo,Calouba Thalgau

• DI, 19. 3.: Die Bunte Seite der Macht, Die Weisse Salzburg

• MO, 25. 3.: Abstrakt Gold Blau, Calouba Thalgau

• DI, 26. 3.: Acrylcollage Pop Art Frida Kahlo, Die Weisse Salzburg

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die ArtNight Tickets & ArtNight Gutscheine.

Einfach bei der Buchung online hier den Code: sncardartnight20 eingeben.

