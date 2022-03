Die Faszination Neue Musik erleben: Das aspekteFESTIVAL lädt vom 16. bis 20. März zur Begegnung mit zeitgenössischer Musik und zeigt erneut einen Ausschnitt der vielfältigen und lebendigen aktuellen Musikszene.

Rebecca Saunders ist Composer in Residence und so führt ihre Musik mit sieben handverlesenen Kompositionen quasi durch das diesjährige Programm. Die 1967 in London geborene und in Berlin lebende Komponistin zählt zu den gefragtesten und interessantesten Komponierenden unserer Zeit. Ihren Werken werden Kompositionen von Gérard Grisey, Misato Mochizuki oder Peter Jakober ebenso gegenübergestellt wie auch von jüngeren Komponierenden.

Am Programm stehen neun Konzerte mit elf Uraufführungen, die Ausstellung "100 Jahre IGNM" sowie die Podiumsdiskussion und Buchpräsentation "Gender in der Neuen Musik". Das Quatuor Diotima aus Paris wird die aspekte 2022 mit einem Programm eröffnen, das auf das 100-jährige Bestehen der "Internationalen Gesellschaft für Neue Musik" ausgerichtet ist. Mit der Eröffnung einer Jubiläumsausstellung, von der Universität Mozarteum in Szene gesetzt, und dem Konzert des œnm . œsterreichisches ensemble fuer neue musik wird jedoch nicht nur zum Erinnern eingeladen (16.3.).

Vielmehr wagen diese und die nachfolgenden Konzerte spannende und faszinierende Einblicke in das aktuelle Musikschaffen. Zu erleben sind NAMES aus Salzburg (17.3.), das weltweit konzertierende Trio Accanto (18.3.), PHACE aus Wien (19.3.) und das ensemble mosaik aus Berlin (20.3.). Mit dem Finale des Wettbewerbs "Jugend komponiert" und der Förderung jugendlicher Interpret*innen von Neuer Musik legen die aspekteSPIELRÄUME einen wichtigen Fokus auf die Kinder- und Jugendarbeit (19.3.).

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Tickets im Online-Vorverkauf.

Programm & Tickets: www.aspekte-salzburg.com / Universität Mozarteum & SZENE Salzburg

Über die SN-Card