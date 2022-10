Beim Salzburger HirtenAdvent 2022 im Dezember verzaubern himmlische Stimmen das Publikum.

Nach dem erfolgreichen Auftritt beim Amselsingen in Bischofshofen geht es nun für die Hirtenkinder des Salzburger HirtenAdvents Mitte Oktober in die intensive Vorbereitung auf die Vorstellungen in der Großen Aula der Universität. Dieses Jahr gibt es eine neue Konzeption, die sich mit der nun 75-jährigen Tradition des Adventsingens in Salzburg befasst. Das bietet Gelegenheit für ein Wiedersehen und Wiederhören mit vielen altbekannten Klassikern des Adventsingens.

Seien Sie gespannt!

Neues Programm 2022 "Es begab sich…"

Termine:

Freitag, 2. Dezember um 19.00 Uhr (Premiere)

Samstag, 3. Dezember um 15.00 und 18.00 Uhr

Sonntag, 4. Dezember um 11.00 und 15.00 Uhr

Donnerstag, 8. Dezember um 15.00 Uhr

Freitag, 9. Dezember um 19.00 Uhr

Samstag, 10. Dezember um 15.00 und 18.00 Uhr

Sonntag, 11. Dezember um 11.00 und 15.00 Uhr



Ort: Große Aula der Universität Salzburg

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten -20% auf alle Vorstellungen, ausgenommen Kinder-Vorstellung und Kinderkarten. Nur solange der Vorrat reicht.

Mehr Infos unter: www.hirten-advent.at

Über die SN-Card