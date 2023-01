Was ist denn das für ein Spiel? "Das perfekte Geheimnis" ist noch bis Mittwoch, 25. Jänner, im Schauspielhaus Salzburg zu sehen.

Ganz ehrlich - wer hat nicht das eine oder andere kleine Geheimnis vor seinen Freunden? Eine Affäre, eine finanzielle Entgleisung, ein beruflicher Misserfolg, den man lieber für sich behalten würde?

Als sich sieben Freunde zu einem gemütlichen Essen treffen, beschließen sie, den Abend ein bisschen aufregender zu gestalten: Jede SMS, jeder Anruf, jede WhatsApp-Nachricht werden offengelegt. Was soll schon passieren, schließlich hat doch niemand etwas zu verbergen - oder? Doch dann kommt der erste Anruf… Nach und nach kommt jede Indiskretion ans Licht, Freundschaften und Beziehungen werden auf eine harte Probe gestellt. Wenn der Lack einmal abgekratzt ist, und sich niemand mehr hinter Passwörtern und Sperrbildschirmen verstecken kann, wird schnell klar, wie gut man sich wirklich kennt. Mit seiner hochaktuellen Komödie stellt Paolo Genovese die Frage, wie viel Ehrlichkeit eine Beziehung verträgt - oder ob ein kleines Geheimnis hier und dort nicht doch dem Frieden dienlich ist.

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - gültig für "Das perfekte Geheimnis" am Montag, 23. Jänner, um 19.30 Uhr im Schauspielhaus Salzburg.

SN-Card-Inhaber erhalten außerdem 10% Dauerrabatt - gültig für alle Veranstaltungen im Schauspielhaus Salzburg (ausgenommen Sonderveranstaltungen und Premieren, nur bei Vorlage der SN-Card).

(Aktionen sind nicht kombinierbar.)

Kartenbuchung:

Über das Kartenbüro im Schauspielhaus Salzburg:

Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag: 10-14.30 Uhr,

Donnerstag: 10-18 Uhr

Mail: office@schauspielhaus-salzburg.at

Tel.: +43 662 / 8085-85

