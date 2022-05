Komödie, Kabarett und ein Festival: Das kleine theater in Salzburg-Schallmoos begeistert das Publikum im Mai wieder mit einem vielfältigen Programm.

VUGTAGÖ steht für "Verrücktes und Geniales Theater aus ganz Österreich". Von 18. bis 22. Mai zeigen das kleine theater und das Off-Theater in Gastspielproduktionen aus der freien Szene Österreichs. Im kleinen theater sind zu sehen: "Was geschah mit Baby Jane?", ein Figurentheater von Nikolaus Habjan, "He For She" der Grazer Gruppe Follow The Rabbit sowie "Bin noch in Tanger und darf nicht reisen. Therese", die Geschichte der österreichischen Tänzerin Therese Zauner. Auf ins Theatereck Schallmoos!

Die neue Gruppe Theater.Licht bringt Thomas Bernhards Kammerspiel "Der Ignorant und der Wahnsinnige" mit Live-Musik auf die Bühne. Eine atemberaubend-skurrile Reise in die Abgründe von Kunst und Kultur! Weitere Theaterhits sind die Komödien "Oh Gott, warum gerade ich?" mit Judith Brandstätter, Sonja Zobel Jurij Diez & Jurek Milewski sowie "Die komische Tragödie" mit Caroline Richards und "Der Tatortreiniger". Die theaterachse zeigt Wolfgang Borcherts Heimkehrerdrama "Draußen vor der Tür", das Jugendstück "Lowkey" thematisiert Geheimnisse von Teenagern. Kabarettistische Highlights servieren Elli Bauer mit "Überdurchschnittlich" und Edi Jäger mit "Es ist nur eine Phase, Hase".



Vorstellung Datum "Der Tatortreiniger" 6. Mai "Oh Gott, warum gerade ich?" 7., 8., 29. Mai "Draußen vor der Tür" 10. Mai "Elli Bauer" 11. Mai "Die komische Tragödie" 12. Mai "Der Ignorant und der Wahnsinnige" 13., 14., 15., 25., 26. Mai, 4., 5. Juni "Was geschah mit Baby Jane?" 18. Mai "He For She" 20., 21. Mai "Bin noch in Tanger und darf nicht reisen" 22. Mai "Lowkey" 24. Mai "Es ist nur eine Phase, Hase" 27., 28. Mai

Beginn jeweils 19.30 Uhr

SN-Card-Vorteil:

SN-Card Inhaber bekommen für die Vorstellung von "Der Ignorant und der Wahnsinnige" am 15. Mai eine Ermäßigung von 20 Prozent.

Karten:

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstr. 50

Tel. +43 662 / 872154

www.kleinestheater.at

Infos und Programm unter: www.kleinestheater.at



Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.