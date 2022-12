Die Mozartwoche 2023 findet vom 26. Jänner bis zum 5. Februar statt.

In rund sieben Wochen startet die Mozartwoche 2023: Das weltweit bedeutendste Mozart Festival unter der Intendanz von Rolando Villazón feiert den großen Komponisten in all seinen Facetten. Rund um das Motto "Mozart, das Wunderkind, und Mozart, der große Meister" stehen elf Tage lang vor allem erste und letzte, frühe und späte Kompositionen im Fokus des vielseitigen Programms, das sich von Kammermusik über Opernarien und Instrumentalkonzerte bis zu seinen Symphonien erstreckt.

Hinzu kommen Divertimenti, Serenaden und sein letztes Werk, das Requiem. Ein Höhepunkt ist die halb-szenische Aufführung der Oper "Don Giovanni".

Das Programm komplettieren Formate wie u. a. "Briefe und Musik", die neue Koproduktion mit dem Marionettentheater "Der alte Baum - Oder: Franzis Reise zum Ende der Welt" oder der Musikspaß für die ganze Familie "Der kleine Mozart" im OVAL aus der Festival-Reihe "Trazom!", die den Komponisten und Menschen mit einem Crossover von Musik, Wort und Schau- bzw. Puppenspiel zelebriert.

Dafür reisen die weltbesten Mozart-Interpreten nach Salzburg, wie u. a. die Wiener Philharmoniker, Robin Ticciati, Maria João Pires mit Martha Argerich, Radek Baborák, Elena Bashkirova, Ivor Bolton, Renaud Capucon, Marianne Crebassa, Magdalena Kožená, Sylvia Schwartz, Sir András Schiff mit seiner Cappella Andrea Barca, Andrés Orozco-Estrada mit dem Chamber Orchestra of Europe, Daniel Ottensamer, Jordi Savall, Emmanuel Tjeknavorian oder Mitsuko Uchida mit dem Mahler Chamber Orchestra.

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 20% Rabatt auf die Karten im VVK - je nach Verfügbarkeit, gültig für 2 Personen für das Konzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Marc Minkowski am 1. Februar um 19.30 Uhr im Gr. Festspielhaus.

Kontakt und weitere Informationen:

Kartenbüro der Stiftung Mozarteum Salzburg

Montag bis Freitag von 10.00 bis 13.00 Uhr

Theatergasse 2

5020 Salzburg

Tel: +43 (0) 662 / 87 31 54

www.mozartwoche.at

TICKETS@MOZARTEUM.AT

Über die SN-Card