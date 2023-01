Die Mozartwoche 2023 findet vom 26. Jänner bis zum 5. Februar statt.

Bald ist es soweit: Die Mozartwoche 2023, das weltweit bedeutendste Mozart-Festival unter der Intendanz von Rolando Villazón, feiert den großen Komponisten wieder in all seinen schillernden Facetten. Rund um das Motto "Mozart, das Wunderkind, und Mozart, der große Meister" stehen vor allem frühe und späte Kompositionen im Fokus des vielseitigen Programms. Zu erleben sind opulente Orchesterkonzerte, erlesene Kammermusik, Marionettentheater, Schauspiel, Film, Talk und vieles mehr. Ein Höhepunkt ist die halb-szenische Aufführung von "Don Giovanni". Erwartet werden die besten Mozart-Interpreten, wie u. a. die Wiener Philharmoniker, Robin Ticciati, Maria João Pires mit Martha Argerich, Marc Minkowski, Thomas Guggeis, Renaud Capuçon, Magdalena Kožená, Lisette Oropesa, Marianne Crebassa, Jordi Savall, Andrés Orozco-Estrada mit dem Chamber Orchestra of Europe, Emmanuel Tjeknavorian und Mitsuko Uchida mit dem Mahler Chamber Orchestra.

Bei der Mozartwoche lässt eine virtuose Künstlerriege Mozart im kammermusikalischen Rahmen funkeln: Nach seinen umjubelten Auftritten bei der Mozartwoche 2020 kommt Hornist Radek Baborák nun mit seinem Ensemble. Das Hagen Quartett wartet mit den ersten und den letzten beiden Streichquartetten auf. Christoph Koncz lässt auf Mozarts originaler "Klotz"-Violine u. a. die ganz frühe Sonate KV 6 erklingen. Das spritzige Spunicunifait Quintett zelebriert im besonderen Ambiente des Rittersaals im DomQuartier Mozarts Streichquintette. "Kammermusik ist die Seele der Musik", sagt die renommierte Pianistin Elena Bashkirova und dieses Credo ist bei ihren Konzerten spürbar. In freundschaftlichem Verbund mit Solisten des Jerusalem Chamber Music Festival führt sie die Konzerte KV 415 und KV 449 sowie das Quartett KV 478 vom Klavier aus an.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber:innen erhalten 20% Rabatt auf die Karten im VVK - je nach Verfügbarkeit, gültig für 2 Personen für die beiden Konzerte des Spunicunifait Quintetts am 3. und 4. Februar im DomQuartier Salzburg bzw. für das Konzert von Elena Bashkirova am 5. Februar im Großen Saal des Mozarteums.

Kontakt und weitere Informationen:

Kartenbüro der Stiftung Mozarteum Salzburg

Montag bis Freitag von 10.00 bis 13.00 Uhr

Theatergasse 2

5020 Salzburg

Tel: +43 (0) 662 / 87 31 54

www.mozartwoche.at

tickets@mozarteum.at

Über die SN-Card