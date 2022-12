Die Sofa-Konzerte haben sich im Konzertkalender der Stiftung Mozarteum Salzburg zu einem Dauerbrenner entwickelt. Sie bieten exzellente musikalische Unterhaltung, verbunden mit einer humorvollen Moderation von Rolando Villazón.

Rolando Villazón lädt die Künstler zum Talk aufs Sofa ein. Musik verschmilzt mit Anekdoten und Gesprächen zu einem kurzweiligen Konzertereignis - mit musikalischen Überraschungen darf gerechnet werden. Beim Sofa-Konzert am 13. Dezember um 19.30 Uhr im Wiener Saal spielt das etablierte, mehrfach ausgezeichnete französische Streichquartett Quatuor Van Kuijk Werke von Mozart und Anton Bruckner. Die Musiker holen sich mit Adrien La Marca an der Bratsche saitenreiche Verstärkung an ihre Seite, um zwei der bedeutendsten Streichquintette zu präsentieren: Mozarts düster durchwirktes g-Moll-Werk KV 516 und Bruckners rund 90 Jahre später entstandenen Solitär der Gattung in F-Dur.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20 Prozent Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - nach Verfügbarkeit - im Kartenbüro der Stiftung Mozarteum Salzburg

Kontakt und weitere Informationen:

Stiftung Mozarteum Salzburg

Theatergasse 2

5020 Salzburg

Mo.-Fr.: 10. bis 13.00 Uhr

Tel.: +43 662 / 87 31 54

Tickets@Mozarteum.at

www.mozarteum.at

Über die SN-Card