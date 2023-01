Zum Beginn des Jahres 2023 begrüßt die Salzburger Kulturvereinigung mit den Wiener Symphonikern ein österreichisches Orchester der Spitzenklasse im Großen Festspielhaus. Auf dem Programm stehen die ersten beiden Symphonien von Johannes Brahms.

Nur vier Symphonien hat Brahms geschrieben, dennoch ergeben diese Werke einen der bedeutendsten Zyklen in der Geschichte dieser klassischen Form, um die der Komponist lange gerungen hat. Er fühlte den Schatten Beethovens und kämpfte lange darum, sich davon zu befreien.

Ja, er ging noch weiter zurück, was große Vorbilder betraf: "Eine Symphonie ist seit Haydn kein bloßer Spaß mehr, sondern eine Angelegenheit auf Leben und Tod", schrieb er.

Die Wiener Symphoniker haben in ihrer über 100-jährigen Geschichte der bewussten Pflege, nachhaltigen Entwicklung und breiten Vermittlung der traditionellen Wiener Klangkultur einen ganz speziellen Stellenwert eingeräumt. Die Musik des Wahlwieners Johannes Brahms liegt den Symphonikern somit im Blut. Wenngleich Brahms' "Erste" oft auch als "Zehnte von Beethoven" bezeichnet wurde, ist der typische "Brahms-Klang" darin schon unüberhörbar. Zusammen mit der pastoralen "Zweiten" entsteht unter der Leitung des charismatischen Spaniers Pablo Heras-Casado ein Konzertabend auf höchstem Niveau.

SN-Card-Vorteil:

Sie und eine Begleitperson erhalten 20% Rabatt für die Konzerte der Wiener Symphoniker am 18. und 19. Jänner um jeweils 19.30 Uhr.

Kontakt & Infos:

Salzburger Kulturvereinigung

Kartenbüro: Mo - Fr: 09.00 - 16.00 Uhr

Waagplatz 1a (Trakl-Haus), 5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 845 346

www.kulturvereinigung.com

Über die SN-Card