Am Samstag, 9. Juli wird findet in der Großen Universitätsaula Salzburg eine klassische Operngala statt. Eine Hommage an Luciano Pavarotti.

SN/opera and more Oper im Berg Festival

Das Oper im Berg Festival huldigt dem großen Tenor. Bis zu 10 Sänger aus Italien, Brasilien, Spanien, Deutschland, USA usw. präsentieren die berühmtesten Arien und Ensembles der Operngeschichte.

Von Nessun dorma bis La donna e mobile, vom Nabucco Gefangenenchor bis zu Zugaben wie O sole mio ist das Programm nicht zu überbieten. Termin:

Italienische Operngala

Samstag, 9. Juli 2022

18.00 Uhr

Große Universitätsaula Salzburg SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Tickets im Vorverkauf. Kontakt:

office@operimbergfestival.com

Salzburg Ticket Service, Mozartplatz 5, Tel.: +43 662 / 840 310

