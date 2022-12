Mozarts Musik erreicht und berührt Jung und Alt, vor allem lässt sich seine unvergleichliche Klangwelt auch mit den aktuellen Themen unserer Zeit verbinden. Das Salzburger Marionettentheater zeigt zur Mozartwoche 2023 eine mitreißende Abenteuerreise einer Marionette: "Der alte Baum - Oder: Franzis Reise zum Ende der Welt" ist ein herzerwärmendes und brennend aktuelles Stück für Kinder und Jugendliche, für all jene, denen die Umwelt am Herzen liegt.

Die Anliegen der "Fridays for Future"-Generation werden ernst wie charmant, spannend und gefühlvoll in Szene gesetzt, begleitet von Mozart-Arrangements in erfrischend unkonventioneller Besetzung wie Schlagzeug und Akkordeon. In dieser ersten Regie- und Konzeptarbeit des österreichischen Sängerdarstellers Paul Schweinester wird die Geschichte der jungen Franzi und ihrem Kampf gegen die Zerstörung der Natur erzählt. Für Franzi sind Bäume keine innerstädtischen Platzverschwender oder lediglich Rohstoffe, die man verbaut oder verheizt, sondern lebendige, schützende und wachsende Kraftbündel, die es zu bewahren gilt! Klimaerwärmung und die fortschreitende Zubetonierung der Landschaft machen es der Natur schon bald unmöglich, ihren Platz und ihre so wichtige Funktion für die Erde zu erhalten. Franzi will helfen: Unterstützt durch ihre Freunde und beflügelt von Mozarts Musik, macht sie sich auf den Weg bis ans Ende der Welt, um ihre Bäume zu retten. Geeignet für Jugendliche und Kinder ab acht Jahren.

Aufführungstermine im Salzburger Marionettentheater: 28. und 29. Jänner sowie 4. und 5. Februar.

Im Oval - Die Bühne im EUROPARK gastiert mit "Der kleine Mozart" eine fröhliche Produktion für die ganze Familie. Der junge Wolfgang Amadé Mozart höchstpersönlich steigt mitsamt seiner Schwester Nannerl vom Himmel herab. Er will den Kindern selber erzählen, wie es damals war, und schon beginnt eine quirlige Reise durch seine Kindheit: Als "Wunderkind" wurde er, zusammen mit seiner großen Schwester, an Fürstenhöfen vorgeführt. Der Junge musste sich prüfen lassen, ob er wirklich ein echtes Genie sei. Es ging nach Frankreich, England und Holland. Die Kinder begegneten den Berühmtheiten ihrer Zeit, Kaiserin Maria Theresia, Madame Pompadour, dem Papst und dem Vogelfänger Papageno. Mozart durchlitt Krankheiten, feierte Triumphe, erfuhr bittere Enttäuschungen und komponierte fast pausenlos. Ein Kammerorchester begleitet diese aufregende Reise mit vielen Musikbeispielen des Komponisten.

Geeignet für Kinder ab fünf Jahren.

Aufführungstermine im OVAL: 28. und 29. Jänner sowie 3. und 4. Februar.

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - nach Verfügbarkeit.

Infos und Karten:

Kartenbüro der Stiftung Mozarteum Salzburg

Montag bis Freitag von 10.00 bis 13.00 Uhr

Theatergasse 2

5020 Salzburg

Tel: +43 (0) 662 / 87 31 54

www.mozartwoche.at

tickets@mozarteum.at

Karten für "Der kleine Mozart"

Karten für "Der kleine Mozart" sind auch im Kartenbüro Neubaur im Europark erhältlich, Europastraße 1, 5018 Salzburg, Montag bis Freitag: 11.00 bis 19.30 Uhr bzw. Sa.: 11.00 bis 18.00 Uhr, Tel.: +43 662 / 845110, office@neubaur.at, www.oval.at

