Von großer Symphonik, Oper, a cappella, Kulinarik über Jubiläumskonzert bis zu Tango bieten die 50. Salzburger Kulturtage bis 23. Oktober 2022 ein starkes Zeichen musikalischer Vielfalt.

Beim ersten Musik:conText Abend der Saison ist der klingende Name "Pasión Tango" Programm (2. Oktober, 18 Uhr).

Schauspieler Fritz Karl wird die Virtuosität des Tangos in Kleinstbesetzung, arrangiert von Friedrich Kleinhapl (Violoncello) und mit Kim Barbier (Klavier), mit persönlichen Erinnerungen Astor Piazollas und lebhaften Erzählungen des Tangos in der Universitätsaula abrunden.

75 Jahre müssen gefeiert werden. Zu diesem Anlass gastiert am 7. Oktober um 19.30 Uhr das hochkarätige Deutsche Symphonie Orchester Berlin unter der Leitung des japanischen Maestros Yutaka Sado und Ausnahme Virtuosen am Flügel Fazıl Say im Großen Festspielhaus.

Auf dem Programm stehen unter anderem Tschaikowskys ergreifende 6. Symphonie und Mozarts Klavierkonzert Nr.12.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber inklusive Begleitpersonen erhalten 20% Rabatt für "Pasión Tango" am 2. Oktober und das Jubiläumskonzert am 7. Oktober um 19.30 Uhr.

Kontakt & Infos:

Salzburger Kulturvereinigung

Kartenbüro: Mo - Fr: 09.00 - 16.00 Uhr

Waagplatz 1a (Trakl-Haus), 5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 845 346

www.kulturvereinigung.com

Über die SN-Card