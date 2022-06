Am Samstag, 25. Juni wird in der in der Großen Universitätsaula Don Giovanni in einer klassischen Inszenierung aufgeführt.

SN/opera and more Oper im Berg Festival

Das Oper im Berg Festival zeigt eine Seltenheit: Mozart's Don Giovanni in klassischen Kostümen und Bühnenbild. Die hervorragenden internationalen Sänger aus Italien, Brasilien, England, USA, Argenitinien und Südkorea werden vom Oper im Berg Festival unter Patrick Murray begleitet. Auch für die Italienische Operngala in Hommage Luciano Pavarotti am 9.7 (Große Aula) sollte man rechtzeitig Karten bestellen. Termin:

Don Giovanni

Samstag, 25. Juni 2022

18.00 Uhr

Große Universitätsaula Salzburg SN-Card-Vorteil:

office@operimbergfestival.com

Salzburg Ticket Service, Mozartplatz 5, Tel.: +43 662 / 840 310

