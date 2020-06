Vor der wunderbaren Kulisse des Untersbergs am Salzburger Flughafen terminal 2 spielt die Philharmonie Salzburg für Sie ihr beliebtes Programm von "Best of Hollywood". Erleben Sie bekannte Film-, Serien und Soundtrackmusik in Salzburgs erstem Autokino als Autokonzert!

SN/gerhard lehner „Best of Hollywood“ in Salzburgs schönstem Autokino erleben: Die Philharmonie Salzburg spielt ihr erstes Autokonzert am 1. und 2. Juli.

Die Philharmonie Salzburg spielt unter der Leitung von Dirigentin Elisabeth Fuchs am 1. und 2. Juli als erstes Orchester in Österreich ein Autokonzert.

Salzburgs erstes und schönstes Autokino gibt es am Vor-Rollfeld des Salzburger Flughafens. Mit Blick auf den Untersberg im Abendlicht erklingen weltbekannte Filmmusiken wie "Game of Thrones", "James Bond", "Grease", "Rocky", "Star Wars", "Harry Potter" und "Der Herr der Ringe". Für den Event wird neben der 130 m² Filmleinwand des Autokinos eine 130 m² Bühne aufgebaut werden. Das live-gespielte Konzert wird parallel auf die Leinwand übertragen. Der Ton kommt zu Ihnen ins Autoradio. Sie können also die Musik ganz gemütlich in Ihren Autos übers Autoradio mit der Radiofrequenz 106,9 empfangen. Für den PKW-Platz gilt, niedrige Autos in die Mitte, höhere Autos seitlich, ganz hohe Autos seitlich und weiter hinten. Es gilt das "First-Come-First-Serve-Prinzip". Noch ein Tipp: Für das Kinofeeling sorgen Getränke und Knabbereien, die Sie direkt vom Auto aus kaufen können. Autokino & Autokonzert

Termine: Mittwoch, 1. Juli 2020 & Donnerstag, 2. Juli 2020

Uhrzeit: jeweils 21.15 Uhr

Ort: Flughafen Salzburg

Konzert ohne Pause Tickets und weitere Informationen unter www.philharmoniesalzburg.at

SN-Card-Inhaber erhalten mit dem Rabattcode "SNCard-Autokonzert" 20% Rabatt auf die Karten. Kartenreservierung: Einfach online die Tickets in den Warenkorb legen und in das Feld den Rabattcode eingeben. Bitte bei der Einfahrt zum Konzert die SN-Card vorweisen. Rabatt gültig bis 30. Juni 2020 um 23:59 Uhr, Rabatt ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

