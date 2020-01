Beim spektakulären Heißluftballon-Treffen "balloonalps - The Alps Crossing Event" bewegen sich vom 1. bis 9. Februar mehr als 30 Heißluftballone aus sieben Ländern hoch über der Region Zell am See-Kaprun. Sparen Sie 20% Rabatt auf die Passagierfahrten!

Viele bunte Ballone verzieren in der ersten Februarwoche den Himmel und mit Ballonfahrten tagsüber sowie zwei Abendevents wird ein spannendes Programm geboten. Ausgangspunkt der Veranstaltung ist das Flugplatzgelände Zell am See (ab 8 Uhr). Erwachsene und Kinder, die hoch hinauswollen, haben die Möglichkeit, täglich an Passagierfahrten teilzunehmen und das herrliche Panorama von Zell am See-Kaprun von oben zu genießen.

Mehr Infos: www.balloonalps.com

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Passagierfahrten (mit dem Ballon) während der balloonalps in Zell am See-Kaprun (1. bis 9. Februar 2020).

Buchungen:

E-Mail: info@apfelwirt.at

Tel.: +43 664 / 135 83 38

Mehr Infos: www.zellamsee-kaprun.com/balloonalps

Über die SN-Card

Quelle: SN