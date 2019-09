Im Mittelpunkt des diesjährigen Amselsingens am 12. Oktober stehen ausgewählte Gruppen aus dem alpenländischen Raum, die sich durch ihre Vielseitigkeit sowohl im Singen als auch im Musizieren auszeichnen.

Das Bischofshofener Amselsingen ist das größte und traditionsreichste Sänger- und Musikantentreffen im Bundesland Salzburg.

Am Samstag, 12. Oktober, präsentieren folgende Volksmusikgruppen in der Hermann-Wielandner-Halle in Bischofshofen ein erlesenes musikalisches Programm:

• Familienmusik Huber (Südtirol)

• Geschwistermusi Gruchmann (Salzburg)

• Hochwies Klarinettenmusi (Salzburg)

• Singkreis Gaishorn (Steiermark)

• Trio Kostner-Margreiter-Strasser (Tirol)

• Wüdara Musi

Bischofshofener Amselsingen 2019 - vielseitig

Samstag 12. Oktober 2019

Beginn: 20.00 Uhr

Einlass: 19.00 Uhr

Hermann-Wielandner-Halle

Sportplatzstrasse 15, 5500 Bischofshofen

Moderiert wird die Veranstaltung, die dieses Jahr unter dem Motto "Vielseitig" steht, von Caroline Koller.

Tickets bei allen oeticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenbanken und online hier

Ticket-Hotline: +43 6462 / 2801-48

