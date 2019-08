Der maßlose Herrscher kehrt von 6. - 8. September zurück auf die Bühne des Landestheaters.

Noch an drei Abenden ist Albert Camus" Drama um den grausamen Tyrannen am Landestheater zu sehen. Letzte Chance also für das Salzburger Publikum, denn die Inszenierung hat auch die Aufmerksamkeit anderer Theater geweckt. So ist "Caligula" im Oktober im St. Pauli Theater Hamburg zu erleben und steht im April auch auf dem Spielplan des Landestheaters Niederösterreich.



Infos:

Informationen und Karten:

"Caligula" von Albert Camus

Tel.: +43 662 / 87 15 12 222

service@salzburger-landestheater.at

www.salzburger-landestheater.at



