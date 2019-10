Am Samstag, 20. Juni, und am Sonntag, 21. Juni 2020, kommt die erfolgreiche Pferdeshow nach Salzburg.

Das neue Programm "Legende der Wüste" verspricht eine perfekte Kombination aus höchster Reitkunst und bester Unterhaltung und knüpft somit nahtlos an die Erfolge der vorangegangenen Shows an, die seit 2003 mehr als 7,5 Millionen Besucher in ganz Europa berühren und in Staunen versetzen. Schon jetzt dürfen sich Groß und Klein auf eine unvergessliche Reise durch orientalische Welten freuen.

Kreativdirektor Klaus Hillebrecht, bereits seit "Gefährten des Lichts" und "Welt der Fantasie" fester Bestandteil des CAVALLUNA-Teams, begeistert erneut durch wundervolle Schaubilder, eine grandiose Inszenierung und einen unverwechselbaren Soundtrack. Auf unnachahmliche Weise gelingt es dem Emmy-nominierten Komponisten, die Show in immer neuen Dimensionen erstrahlen zu lassen. Untermalt werden die traumhaften Szenen von atemberaubenden Darbietungen, in denen Mensch und Tier in völliger Harmonie zusammenarbeiten und so die wundervolle Geschichte zum Leben erwecken.

Termine:

Samstag, 20. Juni 2020 - 15.00Uhr

Samstag, 20. Juni 2020 - 20.00 Uhr

Sonntag, 21. Juni 2020 - 14.00 Uhr

Sonntag, 21. Juni 2020 - 18.30 Uhr

Ort: Salzburgarena

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf (solange der Vorrat reicht).

Tickets bei allen bekannten oeticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenkassen und online hier

Infos:

Tel.: +43 1 / 96 0 96 2 34

www.showfactory.at



Quelle: SN