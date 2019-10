Am 1. April 2020 um 19.30 Uhr findet in der Salzburgarena das große Chormusical statt. Der 1000köpfige Chor bietet unterstützend mit dem 500köpfigen Kinderchor ein einmaliges musikalisches Erlebnis.

"I have a dream" - diesen Satz hat wohl jeder schon einmal gehört. Wer ist der Mann hinter den berühmten Worten? Was hat ihn angetrieben, was hat er bewirkt? Und was bedeutet sein Werk für uns heute?

Davon erzählt das Chormusical "Martin Luther King", das am Mittwoch, 1. April 2020, um 19.30 Uhr ein einziges Mal in der Salzburgarena aufgeführt wird - mit 1000 Chorsängern, 500 Kindern, einer Big-Band mit Streichorchester und vier Musicalsolistinnen sowie vier Musicalsolisten.

Die Regie übernimmt der ehemalige Operndirektor des Salzburger Landestheaters, Andreas Gergen.

