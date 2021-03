Sobald die Theater wieder öffnen dürfen, erwartet Sie im Schauspielhaus Salzburg ein abwechslungsreiches Programm.

In der Sonderbar wird mit "Loriots dramatische Werke" dem großen Meister Loriot Tribut gezollt. Den ganz normalen Alltagswahnsinn wusste keiner so treffend und erheiternd auf den Punkt zu bringen wie er. Regisseurin Daniela Meschtscherjakov hat gemeinsam mit dem Ensemble des Schauspielhaus Salzburg ein Potpourri aus Loriots witzigsten Werken erarbeitet und verspricht mit "Feuergeben", "Das Frühstücksei" und vielen anderen Sketches beste Unterhaltung.

Im Mai wird die Uraufführung von Michael Köhlmeiers "Lamm Gottes" zu sehen sein. In Kooperation mit dem Theater Kosmos in Bregenz entstand das moderne Mysterienspiel über Gott und Teufel, über Leben und Tod und die Liebe. Im Studio wird im Mai Thomas Bernhards "Alte Meister" gezeigt - in typischer Bernhard-Manier lässt der Kunstkritiker Reger seine Tiraden gegen Staat, Kunst und vor allem die titelgebenden Alten Meister los und hält damit der Gesellschaft den wenig schmeichelnden Spiegel vor.

Bis der Vorhang wieder aufgeht, können sich Theaterfreunde die Zeit vertreiben und bereits jetzt erkunden, welche Köstlichkeiten ab der neuerlichen Theateröffnung im Theaterrestaurant Nestroy auf sie warten. Denn ab sofort bietet das Nestroy im Schauspielhaus wieder Speisen zum Mitnehmen an. Die neue Karte hält Gerichte für jeden Geschmack bereit - von Flammkuchen über Curries zu klassischer Hausmannskost. Natürlich alles frisch, regional und mit viel Liebe zubereitet. Die täglich wechselnden Menüs zum Mitnehmen finden Sie unter www.nestroy-salzburg.at. Bestellen Sie Ihr Menü von 11:00 bis 18:00 Uhr unter +43 662 841186 oder info@nestroy-salzburg.at

SN-Card-Vorteile:

SN-Card-Inhaber erhalten für die Vorstellung von "Loriots dramatische Werke" am 6. Mai 2021 um 18:00 Uhr 20% Rabatt auf ihre Eintrittskarte - nur mit Vorreservierung.

SN-Card-Inhaber erhalten 10% Dauerrabatt - gültig für alle Veranstaltungen im Schauspielhaus Salzburg (ausgenommen Sonderveranstaltungen und Premieren, nur bei Vorlage der SN-Card).

Kartenbuchung unter: office@schauspielhaus-salzburg.at oder 0662 8085-85.

