Komödie und Kabarett im kleinen theater. SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt für die Vorstellung von "Arc en Ciel" am 19. Juni 2021.

"Femininum - Maskulinum" von Arc en Ciel mit Bernadette Schartner (Gesang) und Johannes Glaser (Akkordeon, Klavier) ist eine Bühnenshow mit wunderbaren Chansons, pointiert, sarkastisch, kabarettistisch, berührend und immer facettenreich interpretiert. In der Komödie "Holzers Peepshow" mit Anita Köchl, Magdalena Köchl, Edi Jäger und Klaus Eibensteiner will die Familie Holzer mit Touristen Geschäfte machen und zeigt ihnen die vermeintlich heile Welt der Landbewohner als lebendes Folkloremuseum. Ein Volksstück voll Situationskomik, Lachen und bitterer Wahrheiten.

Weiter am Programm stehen Mizzi Meyers Komödie "Der Tatortreiniger" sowie "Der Hässliche", ein Stück über einen zum Schönling gewandelten Menschen, der dadurch seine Einzigartigkeit verliert. Kabarettistische Frauen-Power bringen Christine Teichmann mit "Links rechts Menschenrecht" und Franziska Wanninger mit "Furchtlos glücklich". Edi Jäger präsentiert seinen Hit "Wenn Frauen fragen", das Kultkabarett Messner-Blaikner-Baumann ist mit dem neuen Programm "Plauschangriff" erstmals in kleinen theater, wie gewohnt mit treffsicherem Schmäh und mit viel Musik. Und am 16. Juni gibt es wieder den beliebten Tagebuch Slam. Anmeldungen zum Mitmachen an E-Mail: diana@liebestagebuch.at

Stück Datum "Der Tatortreiniger" 12., 17., 18., 25. Juni, 8. Juli "Arc en Ciel" 11., 19. Juni "Plauschangriff" 14., 15. Juni "Tagebuch Slam" 16. Juni "Christine Teichmann" 20. Juni "Holzers Peepshow" 23., 24. Juni, 3. Juli "Franziska Wanninger" 30. Juni "Der Hässliche" 1., 2. Juli "Wenn Frauen fragen" 9. Juli

Beginn jeweils um 19.30 Uhr.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20 % Rabatt auf die Vorstellung von "Arc en Ciel" am 19. Juni 2021.

Informationen und Kontakt:

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstr. 50

Tel. 0662-872154

www.kleinestheater.at



