Im furios witzigen Solo-Stück "Die komische Tragödie" erkundet Caroline Richards gemeinsam mit ihrem Publikum auf phantasievolle Weise die inneren Ängste und äußeren Eitelkeiten des Schauspieler-Daseins. Peter Blaikners "Mitterbachkirchen" ist wieder da, die satirische Polit-Komödie über Erpresser, Spekulanten, dubiose Investoren, also über Typen, die man aus dem "Alltag" kennt, denn Mitterbackirchen ist überall.

Weiter am Programm stehen "IDIOTen", das packende Theaterstück frei nach Dostojewski, die Komödie "Der Tatortreiniger" mit Anita Köchl, Melanie Arnezeder, Edi Jäger und Klaus Eibensteiner sowie "Russische Nationalpost - Lachkabinett für einen einsamen Rentner" mit dem unvergleichlichen Jurek Milewski. Kabarettistische Highlights bringen Magda Leeb ("Kaiserin von Österreich - Das Land braucht einen starken Mann"), der Blonde Engel ("Ein bunter Strauß aus Liedern"), Helmut Frauenlob ("We Don't Need No Revolution") und Edi Jäger ("Wenn Frauen fragen"). Laube-Meik-Schubert spielen ihre Dialekt-Songs und erzählen Geschichten über das weiche und das harte Leben.

Vorstellung Datum "Die komische Tragödie" 6., 16., 24., 29., 31. Okt. "Der Tatortreiniger" 7., 14., 15., 30. Okt. "Mitterbachkirchen" 8., 9., 20., 21. Okt. "Laube-Meik-Schubert" 10. Okt. "IDIOTen" 12., 13. Okt. "Russische Nationalpost" 17. Okt. "Magda Leeb" 22. Okt. "Blonder Engel" 23. Okt. "Helmut Frauenlob" 26. Okt. "Wenn Frauen fragen" 28. Okt.

Beginn jeweils um 19.30 Uhr.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card Inhaber bekommen für die Vorstellung von "Mitterbachkirchen" am 20. Oktober eine Ermäßigung von 20 Prozent.

Karten:

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstr. 50

Tel. +43 662 / 872154

www.kleinestheater.at

