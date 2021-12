Das kleine Theater hat zur Jahreswende einiges zu bieten. Zusätzlich zu einem attraktiven Programm dürfen sich SN-Card-Inhaber über einen Rabatt für die Vorstellung "Wos sogga?" am 31. Dezember freuen.

Im furios witzigen Solo-Stück "Die komische Tragödie" erkundet Caroline Richards gemeinsam mit ihrem Publikum die Befindlichkeiten des Schauspieler-Daseins.

Weiters am Spielplan steht auch die Komödie "Der Tatortreiniger". Wenn alle anderen weg sind und nur noch die Leiche da ist, dann kommt er: Schotty! Kabarettistische Highlights bringen Benedikt Mitmannsgruber ("Exodus") und Edi Jäger mit seinem Hit "Wenn Frauen fragen".

Vorweihnachtliche Satire präsentieren Fritz Egger und Hannes Pillinger ("Sternhagelvoll"), Frank Hoffmann und Martin Gasselsberger ("Schöne Bescherung") und die alljährlich um diese Zeit umtriebigen Godfathers of Christmas mit "Schnöde Bescherung - Praise the Lord!".

Einen fulminanten Kabarett-Thriller servieren Stefan Leonhardsberger & Martin Schmid mit "Rauhnacht". Den Silvesterabend gestaltet Peter Blaikner mit seinen Kabarett-Hits "Wos sogga?" undAlfredAigelsreiter beginnt das neue Jahr mit seinem satirischen Rückblick auf das abgelaufene: "Rückschaudern". Viel Vergnügen, ein frohes Fest und alles Gute im neuen Jahr wünscht Ihnen das Team vom keinen Theater!

Vorstellung Datum Die komische Tragödie 18.Dez. Schnöde Bescherung 19., 20., 21. Dez. Sternhagelvoll 27.12 Benedikt Mitmannsgruber 28.Dez. Der Tatortreiniger 29. Dez., 8. Jän. Wos sogga? 31.Dez. Rückschau-dern 5.Jän. Wenn Frauen fragen 6.Jän Rauhnacht 7.Dez.

Beginn jeweils 19.30 Uhr



SN-Card-Vorteil:

SN-Card Inhaber bekommen für die Vorstellung von "Wos sogga?" am 31. Dezember um 17.30 Uhr 20 Prozent Rabatt auf Tickets im Vorverkauf.

Karten:

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstr. 50

Tel. +43 662 / 872154

www.kleinestheater.at



Infos und Programm unter: www.kleinestheater.at

Über die SN-Card