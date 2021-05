SN-Card-Inhaber erhalten 20% Ermäßigung auf die Vorstellung von "Der Tatortreiniger" am 10. Juni 2021.

Die neue Spielzeit des kleinen theaters beginnt am 19. Mai 2021 mit dem Stück "Der Hässliche" von Marius von Mayenburg. Herr Lette macht eine grausige Entdeckung: Anscheinend ist er selbst unsäglich hässlich. Er entschließt sich zur chirurgischen Korrektur. Als Schönling jedoch steht er immer mehr Duplikaten seiner selbst gegenüber. Er wird ersetzbar. Die nächste Premiere ist Mizzi Meyers Komödie "Der Tatortreiniger" mit Anita Köchl, Magdalena Köchl, Edi Jäger und Klaus Eibensteiner. Wenn alle anderen weg sind, der Mörder, die Kriminalbeamten, die Spurensicherung, wenn nur noch die Leiche da ist, schlägt seine Stunde! Dann kommt Schotty, der die Reste der Verbrechen entfernt. Seine Begegnungen mit Hinterbliebenen, fremden Menschen oder Bekannten der Opfer bieten großartige Unterhaltung.

Im aktuellen Bühnenprogramm "Femininum - Maskulinum" von Arc en Ciel bringt Bernadette Schartner kabarettistisch gewürzte Chansons von Aznavour, Brel, Bronner, Louise Martini, Hildegard Knef und vielen anderen, facettenreich interpretiert. Beim Comedy-Battle "Cordoba - Die Revanche" treten Kabarettistinnen und Kabarettisten aus Österreich und Deutschland gegeneinander an. Am Ende entscheidet das Publikum, welches Land die lustigeren Comedians hat. Wir wünschen unserem Publikum einen schönen Start in die neue Saison!

Stück Datum "Der Hässliche" 19. / 26. Mai "Der Tatortreiniger" 20. / 22. / 28. / 29. Mai, 10. / 12. Juni "Arc en Ciel" 2. / 6. / 11. Juni "Cordoba - Die Revanche" 9. Juni

Beginn jeweils um 19:30 Uhr

SN-Card-Vorteil:

SN-Card Inhaber bekommen für die Vorstellung von "Der Tatortreiniger" am 10. Juni eine Ermäßigung von 20 Prozent.

Karten:

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstr. 50

Tel. +43 662 / 872154

www.kleinestheater.at

Infos und Programm unter: www.kleinestheater.at

Über die SN-Card