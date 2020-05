Ab 6. Juni 2020 meldet sich das Schauspielhaus mit Familienvorstellungen des allseits beliebten Kindermusicals "Ritter Kamenbert" zurück - natürlich unter Einhaltung aller Sicherheitsauflagen. Ab September wird der Spielbetrieb mit einer fulminanten Mischung aus Krimi, Komödie, Theater- und Literaturklassikern sowie dem Programm für Kinder und Jugendliche wieder aufgenommen.

Im Zeitraum zwischen 6. Juni und 5. Juli 2020 macht sich der "Ritter Kamenbert" wieder auf die Suche nach dem Drachenkäse und nimmt sein Publikum mit zu spannenden Abenteuern. Auch in der kommenden Saison gibt es viel zu sehen für das junge Publikum: Ein Klassiker der Weltliteratur steht mit Kafkas "Der Prozess" ebenso am Spielplan wie Otfried Preußler Kinderbuchklassiker "Der Räuber Hotzenplotz" und die sehr spannenden Geschichten des Meisterdetektivs Sherlock Holmes.

Den Spielzeitauftakt bildet F. Scott Fitzgeralds Roman "Der große Gatsby". In den Roaring Twenties hielten Prohibition und Wirtschaftskrise die High Society von New York nicht davon ab, die Nächte feucht-fröhlich durchzutanzen. Und natürlich waren die besten Parties jene von Jay Gatsby! Die Geschichte rund um den mysteriösen Millionär wird in einer schillernden Inszenierung im Saal des Schauspielhaus Salzburg gezeigt.

In Koproduktion mit dem Theater Kosmos in Bregenz bringt das Schauspielhaus Salzburg Michael Köhlmeiers neuesten Theatertext auf die Bühne. "Lamm Gottes" handelt vom Kreislauf des Lebens und Sterbens und dem damit einhergehenden christlichen Lamm-Gottes-Motiv und wird im November 2020 zu sehen sein. Ebenso aus österreichischer Feder stammt der Roman "Das Floss der Medusa". Anschaulich und schreckenerregend zeigt Franzobel anhand des bekannten Schiffsunglücks vor über 200 Jahren, wozu angeblich zivilisierte Menschen fähig sind.

Seit über 60 Jahren läuft Agatha Christies "Die Mausefalle" ohne Unterbrechung im Londoner Westend; nun wird der Krimiklassiker wieder in Salzburg zu sehen sein. Das berühmte Whodunit sorgt für Spannung bis zur letzten Minute und wird ab Dezember 2020 von Regisseurin Dora Schneider auf die Bühne gebracht. Ein Literaturklassiker, der auf keiner deutschsprachigen Bühne fehlen sollte und sich ebenso dem Krimigenre verschreibt, ist Dürrenmatts "Der Richter und sein Henker". Die lässige Theaterfassung von Gerhard Willert wird ab 13. März 2021 im Schauspielhaus zu sehen sein. Ein Theatererlebnis der etwas anderen Art verspricht "The Black Rider". William Burroughs hat der alten Sage vom Freischütz in seiner Neuerzählung eine ganz eigene Kunstsprache gegeben. Gemeinsam mit der unvergleichlichen Musik von Tom Waits wurde "The Black Rider" schon bei der Uraufführung von Bob Wilson zu einem Kultstück, das nicht nur Musicalfreunde begeistert.

Diese und viele andere Theaterstücke stehen in der kommenden Saison auf dem Spielplan. Wenn Sie keines dieser Theatererlebnisse verpassen wollen, dann ist ein Abo genau das Richtige für Sie!

Ein Abo verspricht nicht nur einen erheblichen Preisvorteil, sondern auch weitere Vorzüge, wie zum Beispiel kostenfreie Programmhefte und Stückeinführungen. Die große Auswahl an verschiedenen Abos bietet für jeden etwas Passendes: Ob zehn Vorstellungen im Spielzeitabo, freie Wahl mit den Vario-Abos oder ein Kennenlernpaket mit dem Schnupper-Abo.

Genauere Informationen zur kommenden Spielzeit und den vielseitigen Abo-Angeboten finden Sie unter: www.schauspielhaus-salzburg.at

SN-Card-Vorteile:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf ihre Eintrittskarte - gültig für die Vorstellung von "Ritter Kamenbert" am Samstag, 6. Juni um 16 Uhr (nur mit Vorreservierung!).

SN-Card-Inhaber erhalten 10% Dauerrabatt - gültig für alle Veranstaltungen im Schauspielhaus Salzburg (ausgenommen Sonderveranstaltungen und Premieren, nur bei Vorlage der SN-Card).

Kartenbuchung unter:

E-Mail: office@schauspielhaus-salzburg.at

Tel.: +43 662 / 8085-85



Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN