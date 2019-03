Von Macht und Ohnmacht, Schuld und Unschuld, Albtraum und Wirklichkeit erzählt Philip Glass' Kammeroper.

"Der Prozess", basierend auf Franz Kafkas gleichnamigem Werkfragment. Am Salzburger Landestheater ist die österreichische Erstaufführung zu erleben: beklemmend, packend, eindringlich.

Infos:

Informationen und Karten:

"Der Prozess - The Trial" von Philip Glass

nach Franz Kafkas Werkfragment

Tel.: +43 662 / 87 15 12 222

service@salzburger-landestheater.at

www.salzburger-landestheater.at

Quelle: SN