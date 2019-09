Das kleine theater legt los! In der ersten Premiere der Saison "Der Begleiter" (mit Judith Brandstätter und Jurek Milewski) gesteht ein unscheinbarer Pianist der von ihm angehimmelten berühmten Operndiva endlich seine Liebe.

Im denkbar ungünstigsten Moment! Die Komödie "Trennung für Feiglinge" ist ein Feuerwerk an Pointen. Paul will sich von Sophie trennen. Dafür engagiert er seinen Freund Martin, der bei den beiden einzieht und Sophie so lange bearbeiten soll, bis sie geht. Doch das geht schief!

Für kabarettistische Highlights sorgen Christine Exenberger mit ihrem Programm "Fingerspitzenlösung", Claudia Sadlo ("Sadlo Maso"), Fritz Egger und Johannes Pillinger mit "Schmähstaat", Hosea Ratschiller mit "Ein neuer Mensch" und Lisa Fitz, das Urgestein des bayrischen Kabaretts. Arc en Ciel begeistert mit einem Programm deutscher und französischer Chansons.

Das Vokalensemble Harmonisch Komisch singt sich durch ein beeindruckendes musikalisches Repertoire und Katharina Strasser bringt als Cissy Kraner die unvergleichlichen Kabarettlieder des großen Hugo Wiener auf die Bühne: "Alles für'n Hugo".

Programmhighlights:

• "Der Begleiter" - 19. 28., 29. September 2019

• "Christine Exenberger" - 20. September 2019

• "Alles für'n Hugo" - 21. September 2019

• "Harmonisch komisch" - 22. September 2019

• "Lisa Fitz" - 25. September 2019

• "Arc en Ciel" - 26. September, 6. Oktober 2019

• "Schmähstaat" - 27. September 2019

• "Claudia Sadlo" - 2. Oktober 2019

• "Trennung für Feiglinge" - 3. Oktober 2019

• "Hosea Ratschiller" - 4. Oktober 2019

Beginn jeweils um 19.30 Uhr.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - gültig für die Vorstellung von "Der Begleiter" am Sonntag, 29. September 2019 um 19.30 Uhr.

Infos & Karten:

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstr. 50

Tel.: +43 662 / 872154

www.kleinestheater.at

