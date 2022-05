Zwischen Träumen und Wachen bewegen sich Menschen, Feen und Elfen. Erleben Sie die Neuübersetzung des Theaterklassikers ab 21. Mai im Schauspielhaus Salzburg.

In der Neumondnacht wollen Theseus, der Herzog von Athen, und Hippolyta, die Königin der Amazonen, ihre Hochzeit feiern. Die Tafel ist gedeckt, der Wein ist gekühlt und die erlesenen Gäste sind geladen, darunter der edle Egeus. Dieser bittet den Herzog, seine Tochter Hermia zur Vernunft zu bringen, damit sie endlich in die geplante Hochzeit mit Demetrius einwillige. Hermia jedoch schwärmt nur für Lysander und ist eher bereit zu sterben, als einen Mann zu heiraten, den sie nicht liebt. Helena, die unsterblich in Demetrius verliebt ist, verrät ihm, dass die Liebenden in den Wald geflohen sind. Schon macht sich er auf, um Hermia zurückzuholen. Doch im Wald leben geheimnisvolle Wesen, die es bunt treiben. Unter der Regie des Intendanten Robert Pienz erwacht der Zauberwald zu neuem Leben. Zudem kann sich das Publikum auf eine fantastische Live-Band, unter der Leitung von Gernot Haslauer mit Kompositionen des begnadeten Roli Wesp, freuen.

Spieltermine werden bis 26. Juni 2022 angeboten.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten für die Vorstellung "Ein Sommernachtstraum" am Samstag, 18. Juni 2022 um 19.00 Uhr 20% Rabatt auf die Eintrittskarte - nur mit Vorreservierung.

SN-Card-Inhaber erhalten außerdem 10% Dauerrabatt - gültig für alle Veranstaltungen im Schauspielhaus Salzburg (ausgenommen Sonderveranstaltungen und Premieren, nur bei Vorlage der SN-Card).

(Aktionen sind nicht kombinierbar.)

Kartenbuchung:

Schauspielhaus Salzburg

Mail: office@schauspielhaus-salzburg.at

Tel.: +43 662 / 8085-85

