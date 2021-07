Die Ehrlich Brothers gehen mit der brandneuen Show "Dream & Fly" auf Tournee und sind am 24. und 25. September 2021 live in der Salzburgarena zu erleben! Schnell Tickets sichern und 20% sparen!

Mit ihrer neuen Bühnenshow "Dream & Fly" sind die Weltrekordmagier Andreas und Chris Ehrlich derzeit auf Europatournee und treten am Freitag, 24. September um 20 Uhr und am Samstag, 25. September 2021 um 12 Uhr in der Salzburgarena auf.

Spektakulär erscheinen die Ehrlich Brothers mit einem echten Helikopter in der Luft und landen auf der eigens für diese Show angefertigten Bühne. Später schmieden die Ehrlich Brothers einen massiven, goldenen Lamborghini aus dem Nichts. Für die Kinder im Publikum gibt es kein Halten mehr, wenn die beiden Star-Magier das größte Süßigkeitenglas der Welt herbeizaubern, prall gefüllt mit tausenden Bonbons. Mithilfe hunderter kleiner Fallschirme fliegen die Süßigkeiten anschließend ins Publikum.

Musik ist eine weitere Leidenschaft der Zauberbrüder. Deshalb haben sie auf dieser Tour eine Show-Band dabei und inszenieren einige ausgewählte Illusionen mit Musik aus "Flash - The Magic Album", dem ersten Album mit eigenen Songs.

EHRLICH BROTHERS

"Dream & Fly"

Freitag, 24. September 2021

Uhrzeit: 20.00 Uhr

Ort: Salzburgarena

Samstag, 25. September 2021

Uhrzeit: 12.00 Uhr

Ort: Salzburgarena

Mehr Infos: www.agentur-hoanzl.at

