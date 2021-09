Sichern Sie sich 20% Rabatt auf Ihre Tickets für ausgewählte Termine von "The Black Rider".

Das Schauspielhaus eröffnet die neue Saison mit einer fulminanten Mischung aus Krimi, Komödie, und langbewährten Klassikern!

Ab 15. September ist mit "The Black Rider" ein unvergesslicher Theaterabend mit Live-Musik zu sehen: William Burroughs hat die alte Sage vom Freischütz neuerzählt. Seine ganz eigene Kunstsprache wurde gemeinsam mit der unvergleichlichen Musik von Tom Waits zu einem Kultstück, das nicht nur Musicalfreunde begeistert. Im Studio bleibt im September kein Auge trocken: Brian Parks Erfolgskomödie "Das Haus" nimmt die spießbürgerliche amerikanische Familie aufs Korn und zeigt wie emotional ein Hauskauf enden kann.

Ein Abend für Jung und Alt ist Paul Shiptons "Die Wanze": Der Ein-Personen-Krimi hat alles, was eine gute Detektivgeschichte braucht: Humor, Coolness und jede Menge Spannung. Hausdramaturgin Tabea Baumann gibt mit dem Ein-Personen-Stück ihr Regiedebüt und lädt die Zuschauer ein, sich auf ein Abenteuer im Insektenmilieu einzulassen. Jungschauspieler Jakob Kücher schlüpft in alle 10 Rollen, mit wenigen, aber effektvollen Mitteln verwandelt er sich vom Käfer in eine Ameise, in eine Stubenfliege und in viele andere Krabbeltiere:

Ferdinand von Schirachs "Gott" ist erstmals in Österreich zu sehen. Das Theaterstück setzt sich mit dem Thema Beihilfe zum Suizid auseinander und regt zum Nachdenken an. Auch Franzobels Roman "Das Floss der Medusa" ist ein berührendes Thema. Anhand eines Schiffunglückes vor über 200 Jahren spiegelt der Autor den Kampf ums reine Überleben und zeigt, dass ein Ende der Zivilisation schneller erreicht ist, als man ahnen würde.

Kriminalistisches Gespür braucht das Publikum bei Agatha Christies "Die Mausefalle". Welches Geheimnis verbindet die Leute, die mitten im schlimmsten Schneesturm in der Pension Monkswell Manor zusammenfinden? Eines ist gewiss: in Dora Schneiders Inszenierung bleibt die Spannung bis zur letzten Sekunde aufrecht. Ein Literaturklassiker, der auf keiner deutschsprachigen Bühne fehlen sollte und sich ebenso dem Krimigenre verschreibt, ist Dürrenmatts "Der Richter und sein Henker". Die Theaterfassung von Gerhard Willert bezieht auch den Folgeroman "Der Verdacht" mit ein und verbindet in seiner Inszenierung die beiden Romane und deren philosophische Ansätze zu einem spannenden Theaterkrimi.

Ein Theaterklassiker, der auf keiner Bühne fehlen sollte, ist William Shakespeares "Ein Sommernachtstraum". Das Spiel um Lust, Liebe und Verwirrungen wird an ausgewählten Terminen im Steintheater in Hellbrunn zu sehen sein.

Diese und viele andere Theaterstücke stehen in der kommenden Saison auf dem Spielplan. Wenn Sie keines dieser Theatererlebnisse verpassen wollen, dann ist ein Abo genau das Richtige für Sie!

