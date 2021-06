Die neue Saison im Schauspielhaus Salzburg bietet ein abwechslungsreiches Programm. SN-Card-Inhaber erhalten für die Vorstellung von "Das Haus" am 12. September 2021 20% Rabatt.

Das Schauspielhaus Salzburg eröffnet die Saison 2021I22 mit dem Kultmusical "The Black Rider". In der Regie von Intendant Robert Pienz werden die Texte von William Burroughs und die eingängigen Songs von Tom Waits zu einem unvergesslichen Theatererlebnis.

Mit Franzobels "Floss der Medusa" wird ein Roman auf die Bühne gebracht, der sich mit dem Ende der Zivilisation beschäftigt. Anhand eines Schiffunglückes vor über 200 Jahren spiegelt der Autor den Kampf ums reine Überleben.

Kriminalistisches Gespür braucht das Publikum bei Agatha Christies "Die Mausefalle". Welches Geheimnis verbindet die Leute, die mitten im schlimmsten Schneesturm in der Pension Monkswell Manor zusammenfinden? Eines ist gewiss: in Dora Schneiders Inszenierung bleibt die Spannung bis zur letzten Sekunde aufrecht. Ein weiterer Krimi ist mit Friedrich Dürrenmatts Klassiker "Der Richter und sein Henker" zu sehen. Die Theaterfassung von Gerhard Willert bezieht auch den Folgeroman "Der Verdacht" mit ein und verbindet in seiner Inszenierung die beiden Romane und deren philosophische Ansätze zu einem spannenden Theaterkrimi.

Natürlich darf es auch an heiterem Stoff nicht fehlen: Brian Parks Erfolgskomödie "Das Haus" nimmt die spießbürgerliche amerikanische Familie aufs Korn und zeigt wie emotional ein Hauskauf enden kann. Fabrice-Lancans "Die Tür nebenan" ist eine heitere Liebeskomödie, die einmal mehr beweist, dass sich Gegensätze anziehen. Ein Theaterklassiker, der auf keiner Bühne fehlen sollte, ist William Shakespeares "Ein Sommernachtstraum". Das Spiel um Lust, Liebe und Verwirrungen ist zu Recht eine von Shakespeares beliebtesten Komödien.

Die neue Saison im Schauspielhaus Salzburg bietet ein abwechslungsreiches Programm. Wenn Sie keines dieser Theaterstücke verpassen möchten, dann empfehlen wir Ihnen eines der vielseitigen und günstigen Abos.

