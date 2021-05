Ab 19. Mai 2021 ist im Schauspielhaus Salzburg die Uraufführung von Michael Köhlmeiers "Lamm Gottes" zu sehen - eine Kooperation mit dem Theater Kosmos in Bregenz. SN-Card-Inhaber erhalten 20% auf die Vorstellung am 26. Mai 2021.

Das Mysterienspiel sucht nach der Bedeutung von Leben und Tod, von Gott und Teufel - ein Theaterstück, das sich den essentiellen Fragen des Lebens widmet und sein Publikum zum Nachdenken anregt: Eine Hochzeitstafel, eine schöne Braut und ein Gast, der nie von jemandem eingeladen wird. Das Fest ist vorüber und der Tod ist gekommen, um den Bräutigam noch in der Hochzeitsnacht zu holen. In ihrer Verzweiflung lässt sich die Braut auf einen Handel mit dem Teufel ein. Zwei Katzen philosophieren über Fressen und Gefressen werden. Ein zwielichtiger Prediger scheint die Fäden der Handlung in der Hand zu halten. Seine Erzählung führt den Zuschauer in die Abgründe des Herzens, der Tod singt dazu dunkle Liebeslieder und der armen Braut Martha könnte nur noch Gott helfen, aber der ist weit, weit fort, hinter hundert Vorzimmern, in denen hundert strenge Engel sitzen.

SN-Card-Vorteile:

SN-Card-Inhaber erhalten für die Vorstellung von "Lamm Gottes" am 26. Mai 2021 20% Rabatt auf ihre Eintrittskarte - nur mit Vorreservierung.

SN-Card-Inhaber erhalten 10% Dauerrabatt - gültig für alle Veranstaltungen im Schauspielhaus Salzburg (ausgenommen Sonderveranstaltungen und Premieren, nur bei Vorlage der SN-Card).

Kartenbuchung unter:

E-Mail: office@schauspielhaus-salzburg.at

Tel.: +43 662 / 8085-85



Über die SN-Card