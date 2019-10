Das Schauspielhaus Salzburg zeigt ab 8. November eine Theateradaption von Lars von Triers Skandal-Film "Dogville". Gemeinsam mit dem Ensemble präsentiert Regisseur Max Claessen einen Abend, der nachdenklich stimmt und die Frage nach Gut und Böse, nach Recht und Unrecht in den Raum stellt.

Lars von Trier gilt als einer der exzentrischsten und aufregendsten Regisseure im Filmgeschäft. Seine Erzählungen bringen die Abgründe der menschlichen Seele schonungslos ans Licht. So auch sein Film "Dogville", der im Jahr 2003 veröffentlicht wurde und sogleich für Aufregung sorgte. Die Geschichte der kleinen Stadt Dogville erzählt von einer beschaulichen, friedlichen Gemeinde, in deren Schutz sich eine Flüchtige begibt. Skeptisch nehmen die Einwohner die schöne, junge Frau in ihren Kreis auf, doch als ihre Anwesenheit gefährlich für Dogville wird, ändert sich die Stimmung im Dorf schlagartig. Sie erpressen die Fremde, nützen sie aus und demütigen sie. Die Grausamkeit der einzelnen Dorfbewohner steigt ins Unermessliche, sie schlagen und vergewaltigen die junge Frau, sie behandeln sie wie Vieh. Lars von Trier zeigt auf eindrückliche und grauenvolle Weise, wie Menschen ihre Macht missbrauchen und zu skrupellosen Monstern werden. Er konfrontiert das Publikum mit der Frage nach Recht und Unrecht, nach Gut und Böse. Nun bringt Regisseur Max Claessen den Film auf die Bühne und kreiert gemeinsam mit Musiker Christopher Biribauer ein neuartiges Theatererlebnis, das zum Nachdenken anregt.

Termine:

• Freitag, 8.11. um 19:30 Uhr

• Sonntag, 10.11. um 19:00 Uhr

• Dienstag, 12.11. um 19:30 Uhr (mit SN-Card-Vorteil)

• Mittwoch, 13.11. um 19:30 Uhr

• Freitag, 15.11. um 19:30 Uhr

• Samstag, 16.11. um 19:00 Uhr

• Montag, 18.11. um 19:30 Uhr

• Donnerstag, 21.11. um 19:30 Uhr

• Freitag, 22.11. um 19:30 Uhr

• Samstag, 23.11. um 19:00 Uhr

• Montag, 25.11. um 19:30 Uhr

• Mittwoch, 27.11. um 19:30 Uhr

• Freitag, 29.11. um 19:30 Uhr

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten für die Vorstellung von "Dogville" am 12. November 2019 -20% Rabatt auf ihre Eintrittskarte.

Tickets unter:

Schauspielhaus Salzburg

Erzabt-Klotz-Str. 22, 5020 Salzburg

E-Mail: office@schauspielhaus-salzburg.at

Tel. Nr.: +43 662 / 8085-85

Öffnungszeiten Kartenbüro:

Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag von 10:00 bis 14:30 Uhr und Donnerstag von 10:00 bis 18:00 Uhr

Infos: www.schauspielhaus-salzburg.at

Quelle: SN