Die Philharmonie Salzburg und Elisabeth Fuchs haben den Jazz-Saxophonisten Mulo Francel am Samstag, 19. September 2020 um 20 Uhr im Kongresshaus Salzburg zu Gast. Sichern Sie sich 20% Rabatt auf die Tickets!

Die Philharmonie Salzburg startet ihren Konzertherbst mit der"Samstag ins Konzert" Reihe im Europasaal des Salzburger Kongresshauses.

Zu den Konzerten lädt Dirigentin Elisabeth Fuchs spannende Gäste aus der Musikwelt und sie führt moderierend durch den Abend. Kommenden Samstag steht das Orchester unter Elisabeth Fuchs mit dem außergewöhnlichen Saxophonisten und Komponisten Mulo Francel auf der Bühne.

Er wird von der Fachwelt "sinnlichster Saxophonist Europas" genannt und für Samstag ins Konzert im Kongresshaus:

Dvoráks "Aus der NeuenWelt" & Jazz seinen extravaganten Sound gelobt, der "wie Samt und Seide klingt". Am Programm des Konzertabends am 19. September stehen Dvoráks berühmte 9.

Symphonie "Aus der Neuen Welt" in einem Mix mit Jazz und Weltmusik. "Mulo Francel wird sowohl als Solist als auch zusammenmit seinem Quartett Quadro Nuevo vomPublikumfür seine Interpretationskunst geliebt und gefeiert.Wir freuen uns auf einen feurigen, sinnlichen und lustigen Abendmit ihm", so Fuchs.

Mulo Francel: Saxophon

Elisabeth Fuchs: Dirigentin &Moderatorin

Philharmonie Salzburg

Sa., 19. September, 20 Uhr

Europasaal Kongresshaus, Salzburg

Karten: 12 Euro (Jgdl.) & 36 Euro

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - online mit dem Rabattcode: "SNCARD2020".

Weitere Infos & Tickets:

www.philharmoniesalzburg.at

E-Mail: Tickets@philharmoniesalzburg.at

Tel.: +43 662 / 517 20 30

