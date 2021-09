Das Erfolgsmusical über den King of Rock"n"Roll findet am Sonntag, 23. Jänner 2022, ab 19 Uhr im Großen Festspielhaus in Salzburg statt. Sichern Sie sich jetzt rabattierte Karten im Vorverkauf!

Dabei gehen die Zuschauer auf eine einzigartige Zeitreise und können das Idol einer ganzen Generation an verschiedenen Stationen seines Lebens noch einmal live erleben. Aufwändige Choreografien, Spielszenen sowie Originalfilmsequenzen führen durch die wichtigsten Stationen in Elvis' Leben. Höhepunkt der Show ist das legendäre Konzert aus dem Jahr 1973 auf Hawaii - das erste Konzert, das weltweit live im TV übertragen wurde. Erstklassige Sänger, Schauspieler, Showgirls und die siebenköpfige "Las Vegas Showband" gestalten ein unvergessliches Musik-Erlebnis. Bei der Hommage an den "King" werden natürlich die großen Hits live interpretiert: Von "Love Me Tender" über "Jailhouse Rock" bis hin zu "Suspicious Minds", aber auch Gospel-Songs wie "Why me, Lord?" und "How Great Thou Art".

Termin:

ELVIS - das Musical

Sonntag, 23. Jänner 2022

19.00 Uhr

Salzburg - Großes Festspielhaus, Hofstallgasse 1, 5020 SALZBURG

