Die mit all seinen bekannten Hits gespickte Biografie über Falco hat sich fest in der deutschsprachigen Musicallandschaft etabliert und kehrt am 15. Februar 2020 erneut nach Salzburg zurück.

"Unsterblich bin ich erst, wenn ich tot bin!" - Um diese düsteren, vorausahnenden Worte rankt sich die Hommage an das größte Genie der deutschsprachigen Pop- und Rapgeschichte. Folgerichtig beginnt die Musicalbiografie mit dem Autounfall in der Dominikanischen Republik 1998. Die allegorischen Figuren "Jeanny" und "Ana Conda" markieren die Zerrissenheit des musikalischen Ausnahmetalents zwischen dem arrogant-egomanischen Weltstar und dem verletzlich-grüblerischen Hans Hölzel. Bildgewaltig und exzentrisch gewährt die zweistündige Musicalbiografie durch kunstvolle Projektionen und Original-Videosequenzen einen tiefen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt des Künstlers und den Menschen, der hinter der schillernden Popikone steckte. Einem Menschen, der das Leben bis an seine Grenzen auskostete und durch viele Höhen und Tiefen ging - bis hin zur Selbstzerstörung. Zu hören sind Songs wie "Ganz Wien", "Der Kommissar", "Vienna Calling", "Jeanny", "Out of the Dark", "Emotional", der heute wieder brandaktuelle Song "Europa" und der Welthit "Rock Me Amadeus". Termin: Samstag, 15. Februar 2020, 20 Uhr, Salzburgarena. SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf (solange der Vorrat reicht). Tickets bei allen oeticket-Verkaufsstellen bzw. Raiffeisenkassen und online hier Mehr Infos:

Tel.: +43 1 / 96 0 96 2 34

www.showfactory.at

