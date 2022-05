Erleben Sie Ludwig van Beethovens Oper FIDELIO als Österreich-Premiere am 13. & 14. Mai 2022 in der puristischen Inszenierung von Thomas Reichert. In der speziell für das Salzburger Marionettentheater entwickelten Produktion zeigt das Ensemble die Kunst des Marionettenspiels in ihrer klarsten Form.

Der weite Bühnenraum und der spezielle Charakter der SZENE Salzburg bilden den perfekten Rahmen für diese besondere Inszenierung auf der großen Reisebühne. Ein eindrückliches, gefühlvolles und unglaublich starkes Theatererlebnis! Termine: Freitag, 13. Mai, und Samstag, 14. Mai 2022

Uhrzeit: jeweils um 19.30 Uhr

Ort: SZENE Salzburg, Anton-Neumayr-Platz 2 Kartenpreise: 40 Euro bzw. 35 Euro. SN-Card-Vorteil:

Die ersten 15 SN-Card-Inhaber erhalten jeweils 20% auf zwei Tickets im telefonischen Vorverkauf unter +43 662 / 872406 (Mo-Fr: 9-13 Uhr) mit dem Kennwort "SN-Fidelio". Solange der Vorrat reicht. Abholung/Zahlung bis spätestens Freitag, 6. Mai 2022, im Salzburger Marionettentheater (Schwarzstraße 24, 5020 Salzburg). Mehr Infos: www.marionetten.at