Am Samstag, dem 15. Februar, veranstalten die "Flachgauer Musikanten" in Kooperation mit dem Salzburger VolksLiedWerk erstmals ein Flachgauer Kranzl in Seekirchen. Mit Ihrer SN-Card gibt's die Karten zum Vorteilspreis!

SN/volksliedwerk Flachgauer Musikanten: Im Mittelpunkt steht das Hörvergnügen traditioneller schwungvoller Tanzmusik

Mit dieser neuen Volksmusikveranstaltung im Herzen des Flachgaus möchten die Veranstalter pure Lust und Freude an der überlieferten Tanzmusik vermitteln. Für die musikalische Umrahmung sorgen die "Wüdara Musi" sowie die "Flachgauer Musikanten". Darüber hinaus werden zahlreiche Attraktionen für "Augen- und Ohrenschmaus" sorgen. So werden etwa die Seeburger "Flachgauer Tanz" und die Trachtenschneiderei Wimmer interessante Varianten vom "Flachgauer Gwand" präsentieren. 1. Flachgauer Kranzl

Samstag, 15. Februar 2020

Beginn: 19.30 Uhr

Einlass: ab 18.30 Uhr

Gasthaus Post in Seekirchen SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die Karten im Vorverkauf um nur 15 Euro (statt 18 Euro). Kartenvorverkauf:

im Salzburger VolksLiedWerk im neuen Haus der Volkskultur

Zugallistraße 10, 5020 Salzburg

Öffnungszeiten: Mo.-Do.: 8.30-15.00 Uhr

Tel.: +43 662 / 8042 2583 sowie bei der Raiffeisenbank Salzburger Seenland

(Tel.: +43 6212 / 6366) Solange der Vorrat reicht!