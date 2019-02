Drei Jahre nach seinem mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichneten Solodebüt zieht Florian Scheuba in seinem neuen Programm "Folgen Sie mir auffällig" wieder Bilanz - zu sehen am 22. Februar im K.U.L.T. in Hof.

Doch diesmal nicht über das, was war, sondern über das, was ist. Aber kann man heute überhaupt noch von etwas mit Sicherheit sagen, dass es ist? Gibt es zu "alternativen Fakten" eine Alternative? Spielt der Unterschied zwischen Meinung und Lüge noch eine Rolle? Welche Folgen hat das für einen Satiriker und sein Publikum? Können sie einander folgen, ohne etwas anklicken zu müssen? Und wer folgt wem, wenn man sich gegenseitig folgt? Ein Abend für Folger, Verfolgte und Unfolgsame. Anzeige Florian Scheuba - Folgen Sie mir auffällig

Freitag, 22.02.2019

19.30 Uhr

K.U.L.T.

Brunnfeldstraße 2, 5322 Hof bei Salzburg SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf. Tickets bei allen oeticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenbanken, im SN-Foyer bei Vorlage SN-Card (zu den Öffnungszeiten) sowie online hier.