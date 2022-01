Das kleine theater in Salzburg-Schallmoos begeistert das Publikum im Februar wieder mit einem vielfältigen Programm.

Die Veranstaltung "Die Kabarett" ist seit fünf Jahren ein großer Renner. Gemeinsam mit dem Frauenbüro der Stadt Salzburg zeigt diese Plattform für Künstlerinnen weiterhin, dass Männer nicht unbedingt die besseren Kabarettisten sind. Frauenpower pur an vier Abenden vom 23. bis 26. Februar! Weitere Kabarettistische Highlights servieren Peter Blaikner mit "Wos sogga?" frech, witzig und kompromisslos, Christoph Spörk ("Dahaam"), Flo & Wisch ("Lockvögel"), BE-Quadrat ("Ansichtssache") sowie Edi Jäger mit zwei Programmen: "Wenn Frauen fragen" und "Es ist nur eine Phase, Hase", Spätpubertierende zum Lachen. Die Theaterhits im Februar sind "Russische Nationalpost - Lachkabinett für einen einsamen Rentner" mit dem unvergleichlichen Jurek Milewski sowie das furiose Solo-Stück "Die komische Tragödie", in dem sich die wunderbare Caroline Richards mit den Befindlichkeiten des Schauspieler-Daseins auseinandersetzt. Arc en Ciel interpretiert in "Femininum-Maskulinum" zeitlose Chansons.

Programm im Jänner:



Vorstellung Datum "Russische Nationalpost" 2., 3., 13. Feb. "Die komische Tragödie" 4., 9., 27. Feb. "Wenn Frauen fragen" 6. Feb. "Es ist nur eine Phase, Hase" 12. Feb. "Flo & Wisch" 15. Feb. "BE-Quadrat" 16. Feb. "Wos sogga?" 18. Feb. "Christoph Spörk" 19. Feb. "Arc en Ciel" 20. Feb., 4. März "Die Kabarett: Evelin Pichler & Malarina" 23. Feb. "Die Kabarett: Claudia Pichler & Patrizia Wunderl" 24. Feb. "Die Kabarett: Miriam Hie & Erika Ratcliffe" 25. Feb. "Die Kabarett: 9 Volt Nelly & Caro Athanasiadis" 26. Feb.

Beginn jeweils 19.30 Uhr

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - gültig für die Vorstellung von "Die Kabarett: Evelin Pichler & Malarina" am 23. Februar im kleinen theater..

Karten:

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstr. 50

Tel. +43 662 / 872154

www.kleinestheater.at

