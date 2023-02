Das kleine theater mit Komödie und Kabarett

Die Veranstaltung "Die Kabarett" ist seit Jahren als Festival bestens etabliert. Gemeinsam mit dem Frauenbüro der Stadt Salzburg zeigt diese Plattform für Künstlerinnen weiterhin, dass Männer nicht unbedingt die besseren Kabarettisten sind. Frauenpower pur an vier Abenden vom 22. bis 25. Februar.

Weitere Kabarettistische Highlights servieren Edi Jäger, Egger & Pillinger, Pepi Hopf, Helmut Frauenlob und die English Comedy Night.

Zwei Theaterhits ergänzen das Programm: "Fettes Schwein" mit der unvergleichlichen Bina Blumencron und "Der Lawinenauslöser", eine spannende Komödie über die Aufarbeitung einer dubiosen Vergangenheit.

Stück Datum "Fettes Schwein" 11., 12. Feb., 1., 2. März "Egger & Pillinger" 15. Feb. "Es ist nur eine Phase, Hase" 17. Feb. (ausverkauft!) "Der Lawinenauslöser" 18., 19. Feb., 5., 9., 10. März "Die Kabarett: Malarina & Eva Karl Faltermeier 22. Feb. "Die Kabarett: Anne Folger & Sara Brandhuber" 23. Feb. "Die Kabarett: Annette Kruhl & Teresa Reichl" 24. Feb. "Die Kabarett: Michaela Obertschneider & Kathi Wolf" 25. Feb. "Christoph Fritz" 28. Feb. (ausverkauft!) "Die Querschläger" 1., 2. März (ausverkauft!) "9th English Comedy Night" 8. März "Helmut Frauenlob" 11. März "Pepi Hopf" 12. März

Beginn jeweils 19.30 Uhr

SN-Card Inhaber bekommen für die Vorstellungen von "Der Lawinenauslöser" am 18. Februar, für "Fettes Schwein" am 2. März sowie für "Die Kabarett" am 23. und 24. Februar eine Ermäßigung von 20 Prozent.

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstr. 50

Tel. +43 662 / 872154

www.kleinestheater.at

www.kleinestheater.at

