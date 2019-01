Die Kammermusik wird bei der Mozartwoche (24. 1. bis 3. 2.) mit höchstem Anspruch liebevoll gepflegt: Hier treffen etablierte Weltstars auf junge Kolleginnen und Kollegen, die sich in deren großen musikalischen Fußstapfen bewegen.

So präsentiert sich die Violinistin und ECHOKlassik-Preisträgerin Janine Jansen neben zwei Soloauftritten mit Orchester auch als Kammermusikerin im freundschaftlichem Kreis zu fünft am Dienstag, dem 29. Jänner, um 11 Uhr im Großen Saal der Stiftung Mozarteum. Festival de Pâques-Leiter Renaud Capuçon konzertiert mit dem Pianisten Alexander Lonquich am Freitag, dem 25. Jänner um 11 Uhr, und Tenor Mauro Peter interpretiert Mozart-Lieder (Montag, 28. Jänner, 11 Uhr).

"Das ist eine Premiere", freut sich Intendant Rolando Villazón, denn: "Mozarts Lieder sind wunderbare kleine Juwelen, voll Charme, Sensibilität und bergen mitunter einigen Witz. Bei der Mozartwoche 2019 zeigt einer der großen Mozart-Tenöre unserer Zeit, Mauro Peter, erstmalig ein reines Mozart-Liedprogramm, begleitet von Helmut Deutsch am Klavier." Das Hagen Quartett setzt sich am Donnerstag, dem 31. Jänner, um 11 Uhr mit zwei der "Haydn"-Quartette und einem "Preußischen" Quartett auseinander. Zudem steht Maestro Daniel Barenboim drei Mal mit Michael Barenboim, Kian Soltani, Yulia Deyneka und Daniel Ottensamer auf der Bühne - am Donnerstag, dem 31. Jänner, um 15 Uhr, am Freitag, dem 1. Februar, um 19.30 Uhr und am Samstag, dem 2. Februar, um 15 Uhr statt.

SN Card-Inhaber erhalten beim Kauf von 2 Karten 20 % Ermäßigung (für ein limitiertes Kontingent) in den Kategorien 1 und 2 im Vorverkauf für die Aufführung am 28. Jänner 2019 um 20 Uhr. Infos & Kartenbestellungen: Kartenbüro der Stiftung, Mozarteum Salzburg, Mozart-Wohnhaus, Theatergasse 2, 5020 Salzburg, Mo.-Fr.: 10-15 Uhr, Tel.: +43 662 / 87 31 54, tickets@mozarteum.at, www.mozarteum.at

